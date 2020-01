Photo: Ferrari

L’équipe du Guide de l’auto est sous le choc depuis l’annonce hier après-midi du tragique accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à neuf personnes, dont l’ancien joueur étoile des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant. Âgé d’à peine 41 ans, celui-ci avait pris sa retraite de la NBA en 2016 après une glorieuse carrière de 20 saisons, finissant parmi les cinq meilleurs pointeurs de l’histoire.

Bryant était un compétiteur intense et un être humain passionné dont la notoriété s’est étendue bien au-delà du monde du sport. Naturellement, si on vous en parle aujourd’hui, c’est parce qu’il a possédé plusieurs voitures sport et de luxe tout au long de sa vie. En voici quelques-unes…