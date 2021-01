Un an après sa mort, l’Impala 1963 de Kobe Bryant est à vendre

Il y a un an, jour pour jour, la star de la NBA Kobe Bryant est mort tragiquement dans un accident d’hélicoptère aux côtés d’une de ses filles et de sept autres personnes. La légende des Lakers de Los Angeles avait plusieurs passions au-delà du basketball, notamment les voitures.

Parmi celles qu’il a possédées, sa Chevrolet Impala 1963 modifiée se démarque particulièrement. Eh bien, sachez qu’elle est présentement mise aux enchères par Goldin Auctions.

C’est l’atelier bien connu West Coast Customs qui s’est chargé des travaux en 2006 à la demande de l’épouse de Bryant, Vanessa, qui voulait lui offrir un cadeau de Noël original.

Photo: Goldin Auctions

Toute la carrosserie a été sablée et repeinte dans un mélange spécial de mauve (l’une des couleurs des Lakers) et de bleu. Les vitres, moulures et joints d’étanchéité ont tous été remplacés, tandis que le chrome a été méticuleusement remis à neuf. Des roues à rayons Dayton de 13 pouces ont été installées sur des pneus Reliant Super Ride.

L’intérieur de la voiture est dominé par du cuir blanc assorti de cristaux Swarovski et de passepoils bleu royal. Le volant a été retouché lui aussi et il repose sur une colonne de direction à réglage électrique au bout de laquelle apparaît un compte-tours séparé.

Photo: Goldin Auctions

Mais bien sûr, l’un des changements les plus importants est la suspension abaissée qui transforme cette Impala 1963 en véritable lowrider. Un système hydraulique comprenant cinq pompes, huit batteries et quatre interrupteurs permet de la contrôler. À l’arrière, des ressorts avec amortisseurs concentriques et de nouveaux bras supérieurs servent à adoucir le roulement.

Quant au moteur, le V8 original de 5,4 litres a été largement rebâti et greffé d’un nouveau système d’échappement double.

Bien que la voiture ait près de 60 ans, elle n’affiche que 24 729 milles (environ 40 000 kilomètres). L’enchère se termine le 30 janvier et il est permis de croire que la mise gagnante tournera autour de 250 000 $ américains, soit l’équivalent de 318 000 $ canadiens. Repose en paix, Black Mamba!