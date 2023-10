Photo: Datsun / AMC / Oldsmobile / Ford

Le disco n’est pas mort, les années 70 non plus! Cette décennie de profonde mutation a longtemps été décriée mais aujourd’hui, la nostalgie a pris le pas sur les mauvais souvenirs. Entre gros bateaux américains et petites importées, il y a du choix. Mais une chose est sûre : il y avait de la couleur!

Bienvenue dans ce voyage dans le temps, en ordre chronologique.

En photo : Datsun B-210 1976, AMC Pacer 1978, Oldsmobile Toronado 1976 et Ford Mustang Boss 351 1971.