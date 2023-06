Photo: Cadillac / Ford / Plymouth

Ah les années 70! La décennie des autos toujours plus longues, plus grosses et plus colorées. Mais aussi une période de profonde remise en question après deux chocs pétroliers et de nouvelles normes gouvernementales. Les goûts et les priorités des consommateurs changent, les véhicules importés prennent des parts de marché de plus en plus importantes. La performance a laissé la place au luxe, les chevaux au velours molletonné. Mais qu’importe… Ça groovait, bébé, ça groovait!

Bienvenue dans voyage dans le temps, en ordre chronologique.

En photo : Cadillac DeVille 1971 / Ford Mustang II 1974 / Plymouth Barracuda 1972