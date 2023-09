Photo: Volvo

Dessinées comme une brique, construites comme un char d’assaut, les Volvo 140 / 240 ont assis la réputation de leur constructeur comme peu de modèles à travers l’histoire de l’automobile. À force d’évolutions régulières, le modèle introduit en 1966 sera produit jusqu’en 1993 à plus de 4 millions d’exemplaires (1 205 111 Volvo 140 et 2 862 573 Volvo 240). Vous découvrirez dans les photos suivantes, que les 140 / 240 ne sont pas que des berlines et familiales sages. Il y en a eu de toutes les couleurs…

En photo : Volvo 144 1973, Volvo 145 1974, Volvo 264 1978, Volvo 242 GT 1980