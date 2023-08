Photo: Oldsmobile / Dodge / Ford

Les années 60 sont une décennie de profonde transformation pour l’industrie automobile nord-américaine : multiplication des gammes, arrivée des compactes et intermédiaires, lancement des muscle car et pony car. Les autos sont toujours plus grosses, les moteurs toujours plus puissants et les chromes toujours plus brillants. C’est une période d’euphorie ou les nuages commencent tranquillement à s’amonceler (normes de sécurité et de pollution, coûts des assurances) mais les orages n’éclateront vraiment que dans les années 70. Alors pour le moment, profitons (en ordre chronologique) de cette période d’insouciance.

Bon voyage dans le temps!

En photo : Oldsmobile 98 Holiday 1966, Dodge Dart Phoenix 1960, Ford Fairlane Torino GT 1969