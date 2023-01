Photo: Stellantis

Plus les années passent et plus les constructeurs automobiles sont nombreux à dévoiler de nouveaux véhicules ou de nouvelles technologies au Consumer Electronics Show (CES). Cette grande messe de la techno qui a lieu chaque année à Las Vegas au début du mois de janvier a une fois de plus été le théâtre de nombreuses annonces dans l'univers automobile.

L'équipe du Guide de l'auto vous présente aujourd'hui son Top 10 des plus grandes annonces effectuées au CES 2023. C'est parti!