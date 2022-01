Photo: Wheelsage

Au Canada, la popularité des VUS et des camionnettes ne se dément pas. En 2021, les véhicules neufs les plus écoulés sont les Ford Série F, Ram 1500 (et HD) et Toyota RAV4.

Comment est-ce que cette tendance est reflétée ailleurs sur la planète? En s'appuyant sur les données de Motor1 et JATO Dynamics, voici les trois véhicules les plus vendus dans douze pays situés aux quatre coins du globe!