Étude : le Canada est le 7e meilleur pays pour les amateurs de voitures

La passion pour les voitures, la conduite et la course automobile se manifeste de plusieurs façons. Les amateurs d’ici sont assez choyés, comme le démontre une nouvelle étude du site britannique Confused.com.

Le Canada se classe septième parmi une quarantaine de pays évalués à travers le monde d’après des critères comme la qualité des routes, le prix moyen de l’essence ainsi que le nombre d’événements automobiles et de circuits.

Les États-Unis trônent au premier rang avec une bonne avance sur la France et le Royaume-Uni, qui se partagent la deuxième place. Ils sont suivis de l’Espagne, l’Australie et l’Allemagne. Certains seront surpris de voir que le Canada devance l’Italie, le Japon et le Mexique, qui ferment le top 10.

Nos voisins du Sud ont la chance de conduire sur des routes en meilleur état que dans la vaste majorité des autres pays et de payer leur carburant moins cher également. Pas moins de 11 circuits différents ont accueilli une course de Formule 1, un sommet, tandis que 406 événements automobiles sont à venir dans le calendrier, loin devant tous les autres.

L’Italie est le pays qui a eu le plus de Grand Prix de F1 (76) et d’épreuves du Championnat du monde de rallye (50), mais son essence plus chère qu’ailleurs et la mauvaise qualité de ses routes en général l’ont reléguée plus loin au classement.

Parlant de routes, si l’on se fie à cette étude, c’est aux Pays-Bas qu’on retrouve les plus belles, ensuite en Suisse et au Japon. Le Canada, malgré ce qu’on pourrait croire en voyant l’état lamentable de plusieurs artères montréalaises, figure dans la bonne moyenne.

Le Guide se confie : le meilleur pays pour conduire