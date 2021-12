Photo: Germain Goyer

C’est en 1961 qu’a été introduite la Renault 4. Devancière de la Twingo, elle célèbre cette année son 60e anniversaire.

Pour l’occasion, Le Guide de l’auto s’est déplacé à L’Atelier Renault qui sied au 53 de l’avenue des Champs-Élysées à Paris.

À l’intérieur des murs de ce qui n’a rien d’un banal concessionnaire étaient rassemblées quelques versions de cette populaire voiture française. Parmi les modèles exposés lors de notre passage, notons la présence de la Renault 4 Plein Air, de la 4L Trophy, de la version Gendarmerie, de l’AIR4 et du Concept Suite N°4. Non seulement il s’agit d’une opportunité de voir de près ces véhicules d’exception, mais en plus, ceux-ci sont mis en valeur dans un environnement qui rehausse l’expérience visuelle.

En plus de ces modèles qui visent à plaire aux plus nostalgiques d’entre nous, deux VUS actuels (un Renault Captur hybride rechargeable et un Arkana hybride) prenaient également place dans la salle d’exposition. La marque Alpine n’était pas en reste avec les deux exemplaires de la superbe A110 en plus de la monoplace A521.

Si d’autres manufacturiers automobiles ont déjà été présents sur les Champs-Élysées, Renault y est désormais le seul à y avoir son enseigne. Fondé il y a plus de 110 ans, l’endroit situé à un jet de pierre de l’Arc de triomphe accueille en moyenne 100 000 visiteurs tous les mois. Bien qu’on y ait retrouvé pendant de longues décennies un restaurant, celui-ci est fermé depuis le début de la pandémie et sa réouverture ne fait malheureusement pas partie des plans.

Avis aux passionnés, L’Atelier Renault compte une boutique dans laquelle on retrouve une panoplie de modèles réduits, de vêtements et d’accessoires à l’effigie de cette marque au riche passé.