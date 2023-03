Une Renault 5 Turbo 2 vendue 220 000 dollars sur Bring a Trailer

Adjugée à 160 000 dollars US (220 000 $ canadiens), cette voiture vient de battre le record de prix sur Bring a Trailer pour une Renault 5 Turbo. Importée aux États-Unis par Bavarian Motors de Cincinnati, Ohio, elle a passé du temps dans plusieurs états avant d'être acquise par Jeff Lane en 2001.

Elle a ensuite été donnée en 2002 au Lane Motor Museum de Nashville, dans le Tennessee. L’auto est dans un bon état mécanique mais fait montre d’usure, notamment au niveau de la peinture. Le kilométrage est incertain mais le compteur affiche 70 000 kilomètres et le rapport Carfax ne montre aucun accident. La Renault est relativement originale, à part les roues et l’installation d’un arceau de sécurité. Le musée a effectué de nombreux travaux mécaniques en 2022 (réglage moteur, embrayage, freins, nouvelles housses de sièges) avant de mettre la Turbo en vente.

Photo: Bring a Trailer

Bête de rallyes

Développée à partir de 1977 pour faire courir la Renault 5 en rallyes dans le Groupe 4 (et ensuite en Groupe B), la R5 Turbo est l’idée de Jean Terramorsi. Un premier prototype est présenté en 1978 et la version finale est montrée au Salon de l’auto de Paris en 1980. Le style extérieur est signé Marc Deschamps et l’intérieur (exubérant) est conçu par Marcello Gandini.

Pour transformer une petite citadine en véritable sportive, le moteur 1,4 litre Cléon-Fonte passe en position centrale arrière, se voit greffer un turbo Garrett t3 et un échangeur air-air pour le refroidissement et reçoit une injection Bosch K-Jetronic. La puissance grimpe à 160 chevaux (contre 93 pour la R5 Alpine équipée du même bloc atmosphérique). Il est couplé à une boîte 5 rapports de Renault 30 TX. Les pneus aussi sont revus à la hausse (190/55 HR 340 à l’avant et 220/55 VR 365 à l’arrière), nécessitant de généreux élargissements d’ailes. Rapidement, la Turbo se taille un joli palmarès en course, notamment le Rallye de Monte Carlo 1981 et le Tour de Corse 1982 avec le toujours spectaculaire Jean Ragnotti.

Photo: Bring a Trailer

En 1982, Renault cherche à faire baisser les coûts de l’auto et présente une version Turbo 2 simplifiée (intérieur de R5 Alpine Turbo, acier à la place de l’aluminium pour le toit, même mécanique). Le prix passe de 125 000 francs à 102 000 (pour le modèle 1984).

Au total, Renault aura produit 1690 exemplaires de la Turbo (devenue entre temps Turbo 1) et 3167 de la Turbo 2 (plus quelques exemplaires pour la compétition). Les Turbo 1 sont beaucoup plus recherchées par les collectionneurs.

Photo: Bring a Trailer

La balloune!

Pas moins de 30 enchères ont été placées sur Bring a Trailer pour atteindre ce prix un peu extravagant. Pour comparaison, une Renault 5 Turbo 1 (numéro de série 002), plus désirable et en bien meilleur état, a été vendue en France en février 2023 par la maison Artcurial pour la somme de 166 880 Euros (242 250 dollars canadiens). Ne serions-nous pas dans une bulle spéculative? Poser la question…

