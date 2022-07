Renault 5 Diamant : un concept pour les 50 ans d’une icône française

Afin de célébrer le 50e anniversaire de son emblématique Renault 5, le constructeur français Renault a fait équipe avec le designer Pierre Gonalons pour créer un étincelant concept.

Et contrairement aux quelque cinq millions d’exemplaires vendus dans le monde entre 1972 et 1984, celui-ci est entièrement électrique.

Gonalons a eu carte blanche pour dessiner la voiture de ses rêves, ancrée dans sa vision du futur. « La R5 incarne à mes yeux une vie pop, optimiste, résolument contemporaine, dit-il. Avec la Renault 5 Diamant, j’ai voulu rendre hommage à son design révolutionnaire tout en traduisant mon univers de formes et de couleurs dans le monde automobile. »

Photo: Renault

Son inspiration est venue des arts décoratifs et plus particulièrement de la haute joaillerie. Tout en préservant les lignes caractéristiques de l’originale, il a épuré la carrosserie, puis facetté les phares et les feux comme des pierres précieuses. Les roues, héritées de la version Alpine, ont été lissées et signées en leur centre du soleil cher au designer.

Quant à la couleur, elle est le résultat d’une peinture triple couche faite de pigments dorés sur une base rose, puis recouverte d’un vernis givré qui donne un effet très changeant sous la lumière du soleil.

Photo: Renault

À l’intérieur, Gonalons a pu simplifier la voiture en ne gardant que des éléments très spécifiques. Les poignées de portes et les commandes des vitres ainsi que le levier de vitesses sont faits à partir d’une sphère tronquée, traitée comme des références très parisiennes en laiton doré à l’or pâle, des matériaux inoxydables et très durables.

Cela dit, le clou du spectacle est assurément ce volant en forme de spirale composé de carbone et de marbre. Derrière, trois indicateurs circulaires célébrant l’horlogerie affichent les informations essentielles : vitesse, charge de la batterie et heure. Quant à la navigation et l’infodivertissement, tout passe par le téléphone intelligent du conducteur qui repose dans un emplacement dédié au milieu de la planche de bord.

Photo: Renault

Par ailleurs, le tissu des sièges et celui en crin de cheval sur le tableau de bord sont fabriqués par Métaphores, le seul atelier au monde qui continue à tisser le crin de cheval à la main. Le tapis de sol en laine mohair est fabriqué par Pinton, une des dernières manufactures de tapisserie d’art français.

Enfin, signe des temps modernes, Renault et Pierre Gonalons développeront aussi une collection de NFT inspirée de la Renault 5 Diamant et qui sera dévoilée en septembre. La voiture et son pendant numérique seront vendus aux enchères quelques semaines plus tard et les fonds iront à Give Me 5, le nouveau projet de responsabilité sociale de Renault dédié aux jeunes générations au travers du sport et de la musique.

