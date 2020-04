Le confinement imposé par la crise de la COVID-19 entraînera-t-il un baby boom dans neuf mois? On verra bien!

Blague à part, les futurs parents qui cherchent un prénom original pour leur enfant peuvent trouver de l’inspiration n’importe où, même du côté de l’automobile.

Le Guide de l’auto a recensé les marques et les modèles de voitures qui apparaissent dans la banque de prénoms compilée par le gouvernement du Québec. On retrouve des noms un peu plus populaires et d’autres qui ont de quoi surprendre. Cliquez sur les images pour parcourir la liste!

Note : la période de référence s’étend de 2013 à 2018 inclusivement.