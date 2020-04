Photo: WheelsAge

Vous connaissez l’AMC Gremlin? Œuvre du designer Richard A. Teague, elle a été lancée le 1er avril 1970, devenant ainsi l’une des premières voitures compactes américaines.

Son style controversé a laissé bien des automobilistes pantois – l’arrière-train semblait avoir été coupé par accident lors de sa fabrication. Malgré tout, il s’est quand même vendu plus de 670 000 exemplaires en Amérique du Nord avant sa mort en 1978.

Par curiosité plus que par admiration, on vous invite à regarder cette galerie de photos qui montre les différentes facettes et l’évolution de la grotesque Gremlin au cours de sa brève existence.