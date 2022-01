La Garth Mobile de « Wayne's World » de nouveau à vendre

À peu près la seule raison pour laquelle l’AMC Pacer est devenue célèbre est son rôle de « Garth Mobile » dans le film Le monde selon Wayne (Wayne’s World), plus particulièrement la scène où Wayne, Garth et leurs acolytes roulent en faisant du lip-sync sur la chanson Bohemian Rhapsody de Queen.

On vous en parle aujourd’hui, car cette Pacer bleu poudre décorée de flammes – l’originale et non une réplique – se retrouve une fois de plus à l’encan, celui de Barrett-Jackson qui aura lieu à Scottsdale, en Arizona, du 22 au 30 janvier.

L’exemplaire de 1976, acheté usagé et modifié pour le film de 1992, a déjà changé de mains à quelques reprises, ayant apparu dans un épisode de Pawn Stars : prêteurs sur gages en 2015 et trouvé preneur pour 37 400 $US lors d’un autre encan de Barrett-Jackson en 2016.

La maison d’enchères explique sur son site que la voiture a été restaurée à son état premier, notamment avec des roues différentes à l’avant et à l’arrière. La carrosserie a été repeinte et les pare-chocs ont reçu un nouveau traitement de chrome. À l’intérieur, les sièges, les panneaux et la planche de bord ont également bénéficié d’un peu d’amour. Tous les accessoires originaux sont là, dont le distributeur de réglisses.

La seule différence avec le film est le remplacement des haut-parleurs de 10 pouces originaux par un nouveau système audio qui fonctionne réellement.

La Garth Mobile réussira-t-elle à se vendre plus cher cette fois-ci? C’est à voir. Tout comme Wayne disait à propos de la fameuse guitare électrique qu’il convoitait, son futur acheteur est possiblement en train de se dire : « Un jour elle sera mienne. Oh oui, un jour elle sera mienne. »

