Photo: Oldsmobile

L’Oldsmobile 88 a été l’amie des classes moyennes pendant près de 50 ans. Lancée en 1949, elle symbolise alors le dynamisme d’Oldsmobile avec son moteur Rocket à haute compression. Et puis, elle va évoluer avec l’industrie pour devenir des modèles de milieu de gamme solide et prévisible. Le passage à la traction avant va marquer un tournant dans l’histoire du modèle. Les années 90 ne sont pas tendres avec Oldsmobile et la 88 sera progressivement remplacée par l’Intrigue à partir de 1998.

En photos : Oldsmobile 88 1957, 1966, 1974 et 1986.