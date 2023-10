Photo: Toyota

Initialement lancée au Japon en 1978, la Supra est au départ une version 6 cylindres de la Celica. Il faudra attendre la troisième génération pour que les liens avec celle-ci soient coupés (la Celica passait à la traction avant et la Supra restait une propulsion). La quatrième génération a été un relatif échec commercial mais elle a depuis acquis un statut culte grâce à un petit film sorti il y a quelques années… The Fast and the furious. Et c’est pour cela qu’il a fallu attendre 2019 pour qu’une cinquième génération arrive sur le marché.

Voici quelques souvenirs des quatre premiers modèles. Bon voyage dans le temps!