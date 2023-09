Photo: Chevrolet

Dès son lancement, l’intermédiaire Chevelle a endossé plusieurs rôles allant de la familiale tranquille à celui de sportive chaude, voire carrément bouillante dans le cas des SS 396 et SS 454. La version plus haut de gamme Malibu deviendra un modèle à part entière en 1978 et le nom Chevelle disparaîtra alors. Et puis, elle a été remplacée en 1984 par des traction avant plus modernes comme la Celebrity. Il n’empêche, elle a fait les beaux jours de Chevrolet pendant 20 ans… et de bien des conducteurs nord-américains aussi.

Voici un voyage photographique autour de ce modèle, en ordre chronologique.

En photos : modèle 1964, 1970, 1974 et 1979.