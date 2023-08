Photo: Antoine Joubert

Le musée Porsche de Stuttgart en Allemagne est assurément l'un des plus beaux du genre à l'échelle mondiale. Un environnement dans lequel se trouvent quelque 150 voitures de même que d'innombrables pièces historiques et où une rotation des véhicules est effectuée plusieurs fois par année. La collection complete du constructeur compte d'innombrables modèles, sans compter les pièces d'archives et documents s'y rattachant. Voici donc quelques-uns des plus beaux véhicules de même que quelques images tirées d'une visite dans les archives de ce musée exceptionnel.