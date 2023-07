Photo: Dodge

Berline tranquille, familiale accueillante ou coupé déluré à moteur Hemi, la Dodge Coronet a connu de nombreuses incarnations.

Introduite en 1949 comme modèle pleine grandeur, elle sera commercialisée jusqu’en 1959. Elle reviendra comme intermédiaire à partir de 1965. De 1966 à 1970, elle connaîtra des années fastueuses avec des motorisations et des couleurs bien allumées. À partir de 1971, elle redeviendra une berline plus sage, sa variante coupé devenant la Charger. Le nom disparaîtra à la fin de l’année modèle 1976 mais le modèle restera inchangé et prendra le nom de Monaco pour les millésimes 1977 et 1978.

Bienvenue dans ce voyage dans le temps (en ordre chronologique).

En photo : les modèles 1969, 1958 et 1975