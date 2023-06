Photo: Julien Amado

À deux pas du Circuit Bugatti du Mans, on retrouve le musée des 24 Heures, qui a complètement changé son exposition pour le centenaire de la course en 2023. Grâce à un travail colossal, une cinquantaine de voitures ayant marqué la course française ont été réunies pour célébrer dignement les 100 ans de cette épreuve mythique.

En déplacement dans la Sarthe, le Guide de l'auto a visité l'exposition et vous propose une sélection de voitures légendaires, des années 1920 jusqu'à aujourd'hui, qui ont disputé les 24 Heures du Mans.