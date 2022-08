Photo: Germain Goyer

La fin de semaine dernière, le club des Voitures anciennes de Granby organisait la 39e édition du Granby International.

Il s’agit de la plus grande exposition de voitures anciennes du Canada. Après une pause forcée en 2020 et en 2021, l’événement a rassemblé plus de 3500 voitures du parc Daniel-Johnson de Granby.

En plus de pouvoir admirer les voitures de collection exposées sur place, les nombreux visiteurs pouvaient participer à l’encan de voitures anciennes, assister à un concert en direct et magasiner dans le marché aux puces et dans la section des autos à vendre.

Sur place, des voitures de tous les types étaient réunies. Si vous n’avez pas eu la chance de vous y déplacer, voici quelques photos prises sur place que nous vous partageons.

C’est un rendez-vous l’année prochaine pour la 40e édition de cet événement de grande envergure.