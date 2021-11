Photo: BAnQ

On a tous déjà visité un concessionnaire automobile. Ces établissements souvent grandioses qui évoquent le rêve, le renouveau, mais aussi, parfois, le remaniement de notre rythme de vie. On hésite, on négocie, on calcule. Berline ou fourgonnette? VUS ou familiale?... et bien souvent, le coup de cœur l’emporte et on signe pour un nouveau véhicule.

De nos jours, l’ambiance est plutôt similaire d’un concessionnaire à l’autre. Souvent situés aux abords des grands axes routiers afin d’être facilement repérables, d’une architecture épurée et offrant une présentation visuelle uniforme pour chaque marque. Mais il n’en a pas toujours été ainsi!

Revenons un peu dans le passé, avec quelques photographies et publicités de concessionnaires d’hier. Comme vous allez le voir, nous couvrirons différentes époques, et ce, en vrac, soit des années 1930 aux années 2000.