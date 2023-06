Photo: Loïc Petit

Nous vous invitons à faire connaissance avec Loïc Petit, 31 ans, de Cap-Santé, dans le comté de Portneuf, tout près de Québec.

Loïc contribue au Guide de l’auto en tant que coordinateur aux fiches techniques. Alors, c’est en partie grâce à lui que vous avez accès à des données pointues et précises à l’intérieur du Guide. Il est également évaluateur de véhicules de collection pour PG Évaluation, dans la région de Québec et Portneuf.

Incroyable mais vrai, malgré sa jeune trentaine, Loïc a été propriétaire de pas moins de 80 voitures à ce jour! Vous comprendrez que nous avons décidé d’en omettre quelques-unes pour cet article…

Ayant cumulé un grand nombre d’emplois reliés à l’automobile, il nous confie avoir eu la chance de conduire plus de 700 modèles différents à ce jour et ce nombre ne cesse d’augmenter!

Collectionneur émérite, Loïc nous dit posséder environ 4000 voitures miniatures (modèles réduits) de toutes les échelles, 4000 emblèmes (écussons, logos), plus de 1000 enjoliveurs de roues, plus de 3000 revues et magazines reliés à l’automobile et près de 20 000 dépliants (brochures). Inutile de préciser que les amis de Loïc qui acceptent de l’aider à déménager le regrettent amèrement assez vite!

Né à Draguiguan, en France, Loïc a bien entendu un intérêt prononcé pour les voitures européennes. N’allons pas croire que les paquebots roulants du pays de l’Oncle Sam l’indiffèrent, au contraire! Il a été propriétaire de Renault et Citroën, certes, mais aussi de Buick, Cadillac, Chrysler et Mercury.

Nous allons en découvrir quelques-unes dans cet album photo plus que varié à commencer par cette Chrysler Three Hundred 1969 de couleur Surf Green, intérieur en tissu vert foncé et munie d’un moteur V8 de 7,2 litres. Elle a d’ailleurs été achetée neuve par son premier propriétaire au concessionnaire Kennebec Auto Inc., alors situé au 487 avenue du Vieux-Pont à Saint-Georges-de-Beauce.