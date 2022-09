Photo: Stellantis

Le site américain Wards Auto est bien connu pour son palmarès des meilleurs habitacles et celui des meilleurs moteurs de l’industrie automobile. L’édition 2022 du second est maintenant sortie et on tient à vous partager les résultats, comme à l’habitude.

Comprenez que seuls les nouveaux moteurs et ceux qui ont été largement améliorés, de même que les récipiendaires de 2021, ont été considérés. Ce choix arbitraire exclut évidemment un grand nombre de bons candidats. Signe des temps actuels, la liste des élus comprend cinq motorisations 100% électriques, deux hybrides et seulement trois moteurs à combustion interne.

Les critères retenus pour la sélection sont la puissance, le couple, le rendement énergétique, le raffinement opérationnel et l’intégration de nouvelles technologies. Il n’y a pas de limite de prix.

Vous trouverez dans la galerie de photos ci-dessus, en ordre alphabétique, les 10 véhicules avec les meilleures motorisations en 2022 selon Wards Auto. Les nombreux changements par rapport à l’an dernier témoignent bien de l’évolution rapide dans l’industrie, mais encore une fois, certains choix sont assez discutables.