Photo: Germain Goyer

Henri Fradet collectionne les Citroën depuis 40 ans. De passage en France, nous en avons profité pour visiter son musée qui abrite plus d’une centaine de véhicules. Ce qu’ils ont en commun? Il s’agit de Citroën d’après-guerre, dans leur état d’origine et qui ont le plus faible kilométrage possible. Voilà de quoi faire rêver.

Si l’odomètre de certaines voitures n’affiche que quelques dizaines de milliers de kilomètres, d’autres voitures n’ont parcouru, quant à elle, que quelques dizaines de kilomètres.

Parmi les pièces exceptionnelles exposées dans ce grand hangar, notons la présence de la plus ancienne DS répertoriée. Elle porte le numéro 32. Elle brille encore autant que lors de son passage au Salon de l’auto de Paris en 1955.

Sans surprise, les DS, 2CV et Traction sont assurément les modèles les plus représentés dans ce musée.

Revisitez avec nous ce musée situé dans la région des Alpes-de-Haute-Provence en France.