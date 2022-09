Photo: Guillaume Rivard

En collaboration avec les Belles Autos d'Hier, l'Espace 400e et la rue St-Paul dans le Vieux-Port de Québec ont accueilli la quatrième édition du Weekend Vintage samedi et dimanche derniers, faisant revivre principalement les belles années des 50 et 60 en accueillant plus de 100 voitures, camionnettes et motos d'époque, et ce, dans un décor unique.

Le Guide de l'auto s'est déplacé pour l'occasion afin de vous partager l'ambiance et les trésors exposés. À découvrir dans notre galerie de photos!