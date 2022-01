Photo: BanQ

Le Salon de l’Auto de Montréal. Un événement majeur au Québec. Il rassemble les familles, les passionnés, les curieux de tout acabit et constitue également un point de rencontre pour les gens de l’industrie qui en profitent pour en apprendre un peu plus sur les nouveaux produits de leurs compétiteurs.

Certains s’y rendent uniquement lorsque vient le temps de sélectionner un nouveau véhicule, alors que d’autres en ont fait une tradition incontournable, année après année. Si vous lisez ceci, grandes sont les chances que vous fassiez partie de la deuxième catégorie. On vient alors à se poser la question « depuis quand ça existe, le Salon de l’auto? ».

Pour faire une histoire courte, avant de vous lancer dans l’album photo qui suit, le premier salon de l’auto de Montréal a eu lieu en 1914, au manège militaire (drill hall). Voici d’ailleurs un extrait publié dans le Bulletin mensuel de la Chambre de commerce de Montréal, en mars 1914 :

Le Salon automobile de Montréal a eu lieu à la fin de janvier dernier; il a duré deux semaines. Durant la première semaine, seules les voitures de tourisme ont été exposées. La seconde a été consacrée aux véhi­cules industriels. J'y ai compté 126 voitures de tourisme et 70 poids lourds. Il a eu lieu, comme l’an dernier, à l’Arsenal et la décoration, très gaie, faisait honneur à l’Association des négociants en automobiles sous le patronage de laquelle avait lieu le Salon.

En 1916, le Salon déménage au Almy’s Building, aujourd’hui connu sous le nom d’Édifice Belgo, à l’intersection sud-ouest des rues Sainte-Catherine Ouest et de Bleury, dans le Quartier des Spectacles.

La fin de la Première Guerre mondiale chambarde un peu les habitudes et le Salon disparaît pour mieux revenir en 1931. Il se tient alors au Stade des Royals, coin nord-est de l’intersection de la rue Ontario et de l’avenue de Lorimier, à la sortie du pont Jacques-Cartier. On retrouve à cet endroit le parc des Royaux, dont le nom rappelle celui de l’équipe de baseball de Montréal de l’époque, les « Royals ». Ce stade ayant été construit en 1928 constituait donc une infrastructure massive et ultra-moderne pour l’époque. Le Salon s’y tiendra jusqu’en 1939 pour ensuite cesser à cause de la Seconde Guerre mondiale.

Il revient toutefois en force en 1969 pour s’établir à la toute récente Place Bonaventure, construite en 1967. Le Salon est donc facilement accessible par la ligne orange du métro de Montréal, dont le terminus ouest est justement la station Bonaventure à cette époque. Le Salon s’y tiendra jusqu’en 1988.

En 1989, le Salon déménage au Stade olympique, quittant ainsi l’ambiance feutrée et luxueuse qu’offraient les tapis bourgognes de la Place Bonaventure pour adopter une ambiance plus grandiose et tape-à-l’œil. Tout baigne jusqu’à l’édition 1999 du Salon. Cette année-là, le Salon est à quelques d’heures de son ouverture, tout est prêt. Soudain, la toile du toit se déchire et inonde le salon de neige accumulée! Cette tragédie aurait pu entraîner des conséquences funestes mais par chance, on ne dénombre que quelques blessés légers. Le Salon est donc annulé.

Pour les éditions 2000, 2001 et 2002, on est toujours au Stade et heureusement tout baigne. C’est en 2003 que le Salon déménage au Palais des Congrès de Montréal qui, pour sa part, a ouvert ses portes en 1983. Il s’y est tenu sans interruption jusqu’à l’édition 2020. Pour ce qui est de 2021 et 2022, je juge inutile de mentionner la raison des annulations, vous l'aurez deviné.

Si le « SIAM » a connu une telle popularité, il ne faut pas sous-estimer l’aide des salons à plus petite échelle, soit les salons de l’auto-sport (donc bolides modifiés ou modèles spécialisés ne s’adressant pas au grand public), le salon de l’auto de la ville de Québec et le salon de l’auto de Saint-Hyacinthe. Mais celui qui diffère le plus du lot, c’est le salon de l’automobile « anglaise », soit les premières voitures importées d’Europe.

Hé oui, les voitures anglaises « d’Angleterre » avaient leur propre salon! La première édition de ce salon a eu lieu en 1958 à la salle des congrès de l’hôtel Queen Elizabeth de Montréal, soit au même hôtel où aura lieu, 11 ans plus tard, le bed-in for peace de John Lennon et Yoko Ono.

Donc en 1958, le salon de l’auto anglaise présentait des marques telles que Hillman, Sunbeam, Morris, Triumph, Jaguar, Austin, Vanguard et les modèles Ford « anglais » soit les Anglia, Prefect, Consul, Zephyr et Zodiac.

Alors je vous invite à consulter l’album qui suit. Il saura, je l’espère, raviver les passions des nostalgiques et stimuler l’imaginaire des nouveaux venus!