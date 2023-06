Photo: Lotus, Toyota

Toyota a fait couler beaucoup d’encre en relançant la GR Supra, il y a quatre ans. En effet, elle récupérait l’essentiel des composants de la BMW Z4, d’où son surnom de « BMW Supra ». Pourtant, le partage de pièces entre des véhicules devient de plus en plus fréquent. Cette pratique amortit notamment les coûts et le temps de développement.

Dans cette foulée, voici donc dix sportives rapides et exclusives qui récupèrent la mécanique de véhicules ordinaires et communs. Vous pourrez peut-être vous vanter de posséder le moteur d’une voiture exotique !