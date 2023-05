Photo: Pontiac

Lancée en 1969 comme version extrême de la Firebird, la Trans Am a su trouver une place à part dans l’inconscient collectif nord-américain, notamment grâce au film « Smokey and the Bandit » (Cours après moi Shérif) ou bien à l’emblème d’oiseau sur le capot (baptisé « Screaming Chicken » et initialement réalisé par Norm Inouye puis revu par Bill Porter). Tant et si bien qu’elle est devenue, de loin, le modèle le plus populaire de la gamme Firebird dans la seconde moitié des années 70.

Eastbound and down!

En photo : Modèle 1980