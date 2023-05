Photo: Volvo/Ford/Nissan

Nous vous invitons à faire connaissance avec Clovis Wenzel, sympathique gaillard de 21 ans, de L’Assomption dans Lanaudière. Clovis est propriétaire de 3 véhicules étranges et rares à différents niveaux et pour différentes raisons : une Volvo 240DL familiale 1986, une Merkur XR4Ti 1987 et une Nissan S-Cargo 1989.

Débutons toutefois avec un véhicule dont il s’est récemment départi et qui mérite toute notre admiration.