Photo: Germain Goyer

Après l’époque glorieuse des Muscle Cars qui s’est étirée de 1964 à 1974, on a eu droit à l’époque malaise, que l’on peut librement traduire comme étant la période des mal-aimées, de 1973 à 1983. Crise du pétrole, incertitude économique et normes de sécurité plus sévères n’étaient que quelques-uns des enjeux de l’automobile.

Souvent oubliée et boudée, cette période attire néanmoins son lot de nostalgiques. Histoire de plaire à ceux-ci, le salon Muscle Cars & Corvette Nationals a rassemblé quelques perles de cette époque des voitures mal-aimées. Bien entendu, on s’est concentré sur les véhicules américains à vocation sportive. Même si l’époque des muscle cars était derrière nous, il restait encore un soupçon de muscle…

En ce qui nous concerne, nous avons particulièrement aimé le trio de Chevrolet Camaro Z/28, le duo de Plymouth Volare et Dodge Aspen Super Coupe et le prototype de Dodge Mirada.