Photo: Honda

Cette année, Honda célèbre les 50 ans de son emblématique Civic. C’est non seulement son modèle le plus ancien mais aussi le plus vendu avec quelque 30 millions d’exemplaires dans 170 pays depuis le lancement en 1972 (ou 1973 au Canada). Ça inclut 14,5 millions d’unités en Amérique du Nord, où la Civic a remporté de nombreux prix de la voiture de l’année.

Onze générations se sont succédé, toutes avec l’objectif d’offrir une voiture compacte de qualité, agréable à conduire et économique. En plus de la berline à quatre portes, on se rappelle qu’il y a eu un coupé à deux portes, des modèles à hayon avec trois ou cinq portes et même une familiale. La toute nouvelle Civic Type R 2023 sera la Civic la plus puissante de l’histoire et la Civic hybride effectuera un retour à moyen terme.

« La Civic a des racines profondes au Canada, elle est aimée de tous les âges, elle est fabriquée localement en Ontario et elle s’avère incroyablement populaire depuis sa création, a déclaré Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. En tant que voiture la plus vendue au Canada pendant près de la moitié de son existence, nous sommes heureux et reconnaissants de la confiance et de la loyauté que les Canadiens ont envers Honda et la Civic. »

Voici une galerie qui retrace 50 ans d’évolution de la Honda Civic. Quelle génération est votre préférée?