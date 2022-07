Photo: Bugatti Automobiles S.A.S.

Les constructeurs automobiles réduisent de plus en plus la taille de leurs moteurs, sans parler de leurs efforts en matière d’électrification, afin de respecter différentes cibles de consommation de carburant et d’émissions polluantes.

Il y a aussi un avantage pour les acheteurs. Au Québec, par exemple, les véhicules dont la cylindrée du moteur est égale ou supérieure à 4 litres sont assujettis à une taxe à l’immatriculation qui varie annuellement de 37,25 $ à 397 $. Pour les clients du Toyota Tundra 2022, dont le V8 de 5,7 litres a été remplacé par un V6 biturbo de 3,5 litres, ça fait une grosse différence!

Plusieurs amateurs de puissance et de performance continuent toutefois d’en redemander. N’oublions pas les conducteurs de camionnettes qui s’en servent pour travailler. Sans plus tarder, voici un top 10 des plus gros moteurs sur le marché en termes de cylindrée, d’après la liste des véhicules apparaissant dans Le Guide de l’auto 2022.