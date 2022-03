Photo: Electrify America

En même temps que les véhicules électriques remplaceront ceux avec moteur à combustion, les stations de recharge deviendront beaucoup plus présentes dans notre paysage. Elles sont également appelées à aller bien au-delà des simples bornes : plusieurs seront des endroits multiservices où les conducteurs pourront profiter au maximum du temps d’attente.

Le réseau Electrify America et son pendant canadien ont dévoilé cette semaine leur vision pour certaines de leurs futures stations de recharge, à commencer par la Californie et New York en 2022-2023. D’autres compagnies et groupes ont déjà fait de même également.

En gros, attendez-vous à voir des bornes ultra modernes, plus conviviales et abritées par de vastes auvents (parfois munis de panneaux solaires), des sites bien éclairés et protégés par des caméras de surveillance, des services de valet, des aires d’exposition et de restauration, des salons de divertissement, d’entraînement ou de travail et plus encore. N’oublions pas non plus la technologie à induction qui permettra la recharge sans câble éventuellement.

Voici une galerie de photos qui vous présente quelques-unes de ces stations de recharge du futur.