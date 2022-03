Photo: Hugo Doucette

Faisons connaissance avec Carle Desjardins et Hugo Doucette, un couple de passionnés de voitures étranges et rares et dont l’entrée de cour attire bien des regards. Ensemble depuis 5 ans, notre duo habite Blainville et ont une vie bien rangée en apparence. Toutefois, la fréquence de leurs transactions avec la SAAQ est un peu plus élevée que celle de la moyenne des gens!

On définira Carle comme le sage du couple, celui qui a sélectionné sa voiture après plusieurs mois de recherche, suivant une passion qui l’habite depuis son adolescence. Originaire de Blainville, il œuvre en tant que conseiller technique chez un concessionnaire Subaru. Il est propriétaire d’une Chrysler Le Baron 1989 décapotable, alors que son véhicule au quotidien est une Kia Sedona 2016.

On définira Hugo comme le clown, le spontané et l’anticonformiste en termes de préférences automobiles. Pourtant très casanier, sa passion lui offre la chance d’exprimer son excentricité. Originaire de Pincourt, il est moniteur de conduite automobile et étudiant en théâtre au collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse. Il est propriétaire d’une superbe Hyundai Accent GL berline 1995 de couleur « cachemire métallique », soit un genre de mauve rose bonbon, très typique de l’époque. Ironiquement, son véhicule au quotidien est une Hyundai Accent L à hayon 1998 de couleur blanche. On y reviendra!

Les puristes et les critiques crieront au scandale : « une Hyundai Accent n’est pas un modèle de collection! ». Certes, mais combien d’Accent GL 1995 à l’état « salle d’exposition » avez-vous vues dernièrement?

Dans l’album photo qui suit, vous pourrez découvrir l’historique récent de ce couple de passionnés d’automobiles.