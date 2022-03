Photo: Bring a Trailer

Grand passionné d’automobile, l’humoriste et comédien américain Jerry Seinfeld possède une remarquable collection de voitures. Sur le site d’enchères Bring a Trailer, on retrouve présentement la Porsche Carrera GT qu’il a achetée neuve en 2005 et n’a conduite qu’environ 5 000 kilomètres avant de s’en départir en 2011. Elle repose aujourd’hui dans un garage à San Diego.

Considérant que Porsche n’a fabriqué que 1 270 exemplaires de la Carrera GT et que celui-ci a déjà appartenu à Seinfeld pendant plusieurs années (enregistrement à l’appui), il n’est pas surprenant de voir que les mises sont déjà rendues à plus de 1,6 million $US (2 millions $CA). L’enchère se termine le 11 mars et le prix final risque d’être passablement plus élevé, même si la voiture a connu d’autres propriétaires.

Admirez-la dans la galerie de photos ci-dessus!