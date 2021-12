Photo: AFP

Dans une année encore chamboulée par la pandémie de COVID-19, les constructeurs automobiles, les fournisseurs, les concessionnaires et les consommateurs ont dû s’ajuster une fois de plus, sans oublier le monde de la course.

Le moment est venu de passer en revue les événements les plus marquants de l’année 2021 dans l’industrie automobile – exception faite des dévoilements de nouveaux modèles, qui font l’objet d’un autre Top 10. On vous les présente dans les pages qui suivent…