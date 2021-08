Photo: Toyota Owners Club

La qualité des peintures de véhicules s’est grandement améliorée depuis 20 ans, mais certains modèles – qu’ils soient neufs ou usagés – sont plus problématiques que d’autres à ce niveau, d’où l’importance de bien faire vos recherches lors du magasinage.

Encore une fois, le site Consumer Reports constitue une excellente référence. Après avoir analysé son immense base de données, il vient de publier une liste de 10 véhicules d’occasion âgés de 10 ans ou moins dont la peinture cause le plus de maux de tête et de dépenses à leurs propriétaires. Même si ce n’est pas un problème mécanique qui peut vous laisser en panne, ça demeure fâchant, surtout quand la garantie est échue.

Un modèle Tesla figure au palmarès, mais pas celui auquel vous pensez. Bizarrement, il n’y a aucun produit Toyota non plus. Consultez les pages suivantes pour découvrir ces modèles dont vous devez vous méfier, en commençant par le moins pire.