En vidéo : les 10 modèles les plus populaires au Québec

On dit souvent que les automobilistes québécois sont friands de petits véhicules, contrairement au reste du paysage nord-américain. C’est en partie vrai… mais pas tant que ça! Comme ailleurs au Canada et aux États-Unis, le Québec n’échappe pas à la folie des camionnettes et des véhicules utilitaires. Ceci dit, on …