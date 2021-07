Photo: Germain Goyer

Le dimanche 4 juillet dernier, les propriétaires de véhicules datant de 1999 et moins étaient conviés pour un rassemblement amical dans un stationnement d’épicerie de Ville Mont-Royal.

Plusieurs dizaines de voitures exclusives et d’une grande qualité étaient présentes sur place. Bien que toutes les marques soient les bienvenues, les européennes et japonaises constituaient une majeure partie du stationnement. Si on y retrouvait principalement des voitures des décennies 1980 et 1990, il faut savoir que tous les véhicules datant de 1999 et moins étaient les bienvenues.

Le Guide de l'auto était sur place, et nous en avons profité pour préparer cette galerie photo.

Soulignons que du lot, certaines voitures sont importées puisqu’elles n’ont pas été commercialisées au Canada. C’est le cas notamment de la Honda Beat, de l’Autozam AZ-1 ainsi que de la Volkswagen Vento VR6 Variant.