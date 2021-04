Photo: Marc-André Gauthier

La fiabilité des véhicules est une question qui préoccupe la grande majorité des consommateurs. L’aspect mécanique en particulier retient l’attention, car le moteur et la transmission sont les composantes qui coûtent le plus cher à réparer ou à remplacer.

L’Association pour la protection des automobilistes (APA), en partenariat avec le magazine Protégez-vous, vient de publier sa liste des moteurs les plus fiables et ceux qui sont à éviter. Elle se base sur de nombreuses données, les rappels, les plaintes formulées par les clients ainsi que des informations fournies par des ateliers de réparation et une compagnie de garantie.

Accédez à notre galerie de photos ci-dessus pour voir la liste!