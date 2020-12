L’année 2020, profondément marquée par la pandémie de COVID-19, semble avoir accéléré l’extinction des voitures traditionnelles au profit des VUS, multisegments et camions. Ces derniers sont plus populaires que jamais (maintenant 80% du marché) et le manque d’inventaire embête bon nombre de concessionnaires.

Avant de tourner la page, voici une galerie de photos réunissant tous les modèles qui ne reviendront pas en 2021…