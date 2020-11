Photo: Porsche

Porsche a convié Le Guide de l'auto à une visite virtuelle de son bureau de design. Nous avons pu apercevoir des concepts inédits qui n’avaient encore jamais été montrés au public. Voici treize modèles directement sortis de la tête des designers travaillant chez Porsche. Voiture de course extrême, Porsche 911 et Macan Safari et même une fourgonnette électrique, il y en a pour tous les goûts!