Photo: Toyota Canada

La 88e édition des 24 Heures du Mans s’est déroulée le weekend dernier sur le légendaire circuit de la Sarthe et l’une des vedettes a été la Toyota GR Super Sport, un concept d’hypervoiture qui effectuait sa première sortie en public.

Inspirée de la voiture de course hybride TS050, deux fois victorieuse au Mans, la GR Super Sport (transformée en version cabriolet) est bien sûr demeurée camouflée durant son tour de démonstration parce que son processus de développement n’est pas encore terminé. Alex Wurz, l’ancien pilote de TOYOTA GAZOO Racing, était au volant.

Un modèle de série de la GR Super Sport sera commercialisé en 2022 et l’expertise développée par Toyota va aussi servir à fabriquer des voitures de route de plus en plus performantes, comme la future GR Corolla.