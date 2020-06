Photo: Holy Grail Garage

On voit de plus en plus des églises changer de vocation ces temps-ci. Faute de disciples, elles sont vendues puis converties en restaurants, en auberges, en condos et même en entrepôts pour remiser de précieux véhicules.

C’est le cas du Holy Grail Garage à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Ici, les membres confient leurs divines voitures et motos – ou certaines un peu plus terre à terre – aux bons soins du propriétaire Mike Fanto. L’endroit comprend une surveillance 24/7, des systèmes de suppression des incendies, une aire de lavage, une section d’esthétique, un lounge et plus encore.

Prêt pour une visite virtuelle? C’est parti!