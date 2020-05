Difficile à croire, mais les voitures fabriquées dans les années 2000 font déjà vibrer la fibre nostalgique de certains amateurs d’automobiles.

L’équipe du Guide de l’auto s’et creusée les méninges et a répertorié 15 des modèles les plus marquants de cette première décennie du millénaire. Et vous, laquelle vous a le plus marqué?