L’entretien printanier est quelque chose que tout bon propriétaire de voiture se doit d’effectuer. Cette année, c’est un peu différent avec la pandémie de COVID-19 qui confine beaucoup de gens à la maison – et leurs véhicules dans leur entrée.

C’est votre cas? Attention, rappelle Nissan : plus un véhicule reste longtemps immobile et éteint, plus il risque de développer des problèmes.

Dans la galerie de photos ci-dessus, vous trouverez cinq conseils que donne le constructeur japonais pour garder votre voiture en bon état de marche jusqu’à ce que la situation revienne à la normale. Pour des entretiens plus poussés, les garages sont de nouveau ouverts à tous.