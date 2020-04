Alors que la pandémie de COVID-19 force la fermeture des salles d’exposition à la grandeur du pays, il est plus important que jamais pour les constructeurs automobiles et leurs concessionnaires d’avoir un site internet attrayant et convivial.

La firme J.D. Power vient de publier son étude 2020 des sites web de manufacturiers au Canada, qui évalue la qualité et la pertinence des sites au cours du processus de magasinage. Elle se base sur les réponses de plus de 3 200 consommateurs qui disent vouloir acquérir un nouveau véhicule d’ici deux ans.

« La majorité des consommateurs canadiens se fient beaucoup aux sites web des manufacturiers pour guider leurs décisions d’achat et une grande proportion d’entre eux sont prêts à s’en servir pour avancer plus loin dans leur processus, affirme J.D. Ney, porte-parole de J.D. Power. Une fois la crise de la COVID-19 terminée, ce premier point de contact jouera un rôle encore plus important que dans le passé. Les manufacturiers doivent absolument investir pour s’assurer que leurs sites fonctionnent de manière optimale et qu’ils puissent prendre en charge diverses transactions en ligne. »

Les quatre principaux éléments de mesure de l’étude de J.D. Power sont, en ordre d’importance, l’information et le contenu, l’apparence, la navigation et la rapidité. Alors, quels sites sont les meilleurs? Consultez la galerie ci-haut pour voir le top 10.