Photo: DS Automobiles

Certains modèles vendus sur le marché européen sont les mêmes que les nôtres. Toutefois, les acheteurs du Vieux Continent disposent de quelques modèles qui pourraient connaître un beau succès chez nous.

Voici 10 véhicules qui pourraient rencontrer un grand succès chez nous…à condition de monter des moteurs plus puissants.

En effet, un VUS compact avec un moteur de 110 chevaux se vendrait difficilement chez nous, étant donné que les véhicules vendus en Europe sont généralement livrés avec des moteurs plus petits et plus économiques.